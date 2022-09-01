Події

07:45 01.09.2022

За середу росіяни випустили 43 снаряди по Сумській області

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За середу росіяни випустили 43 снаряди по Сумській області

За середу окупанти випустили 43 снаряди та 8 мін з боку Росії по Білопільській, Шалигінській та Краснопільській громаді Сумської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після 15 години у Білопільській громаді почався мінометний обстріл, 28 приходів. Одночасно росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді. О 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл зі ствольної артилерії, 15 прильотів", - написав Живицький у телеграмі.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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