За середу росіяни випустили 43 снаряди по Сумській області

За середу окупанти випустили 43 снаряди та 8 мін з боку Росії по Білопільській, Шалигінській та Краснопільській громаді Сумської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після 15 години у Білопільській громаді почався мінометний обстріл, 28 приходів. Одночасно росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді. О 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл зі ствольної артилерії, 15 прильотів", - написав Живицький у телеграмі.