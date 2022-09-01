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07:43 01.09.2022

Робоча група рекомендує уряду санкції проти російських олігархів та "Росатома"

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Робоча група рекомендує уряду санкції проти російських олігархів та "Росатома"

Міжвідомча робоча група з реалізації державної санкційної політики на своєму першому засіданні в середу рекомендувала винести на найближче засідання уряду пропозиції щодо санкцій проти російських олігархів, посадових осіб, пропагандистів Росії, які становлять політичну та економічну основу агресії.

"Також розглянуто комплекс санкцій у сфері ядерної енергетики. Зокрема, йдеться про осіб, пов'язаних із "Росатомом", з огляду на ті злочини, які відбуваються на окупованих об'єктах атомної енергетики", – йдеться у пресрелізі Мінекономіки.

Згідно з ним, також у роботу взято санкційний список МЗС, підготовлений з метою синхронізації із заходами партнерів України.

"Надано увагу і санкціям у вигляді стягнення в дохід держави активів. Особливості цього виду обмежень полягають у тому, що вони застосовуються за рішенням Вищого антикорупційного суду за поданням Міністерства юстиції. У звʼязку із цим є необхідність повного блокування активів", – зазначено у прес-релізі. .

За результатами засідання на розгляд уряду буде представлено відповідні проєкти.

"Санкції і військовий наступ ЗСУ – це, безумовно, головні елементи пришвидшення перемоги України у війні. І ця Міжвідомча робоча група допоможе скоординувати дії усіх ключових відомств країни на санкційному та економічному фронтах", – цитують у повідомленні слова голови групи першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Вона запевнила, що рекомендації групи максимально оперативно втілюватимуться у конкретні дії та рішення.

До складу санкційної групи, яку уряд створив постановою від 30 серпня, увійшли держсекретарі, перші заступники та заступники міністрів профільних міністерств, заступник керівника Офісу президента, голова Служби зовнішньої розвідки, голова НАЗК, а також керівники та заступники низки інших державних органів.

 

 

Теги: #рф #росатом #олігархи #санкції

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