Для Європи принизливо, коли її розглядають як великий бутик чи ресторан

Президент України Володимир Зеленський знову наголосив на необхідності обмеження видачі Шенгенських віз громадянам Росії.

"Принизливо для Європи, коли її розглядають як один великий бутик чи ресторан. Європа – це територія цінностей передусім. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, це суперечить тому, заради чого Європа об'єднувалася", - сказав він у відеозверненні у середу ввечері.

Європейське об'єднання, сказав він, мало на меті підтримку миру, роботу на спокійний та демократичний розвиток європейських країн.

"Вдячний європейцям, які розуміють, що у час війни обов'язок будь-якої нормальної людини – боротися за те, щоб агресор програв. Щоб окупація припинилася", - сказав він.