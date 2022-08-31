Київський метрополітен відновив роботу у штатному режимі

Київський метрополітен відновив роботу після випадку падіння пасажира на колії, повідомляє пресслужба КП.

"Червона лінія! Рух відновлено! Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на колії на станції "Дарниця", - зазначається в повідомленні в твіттері.

Як повідомлялося, рух на червоній лінії був обмежений ділянкою від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" після повідомлення про те, що на станції "Дарниця" пасажир впав під поїзд.