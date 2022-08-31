Події

21:23 31.08.2022

Київський метрополітен відновив роботу у штатному режимі

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Київський метрополітен відновив роботу у штатному режимі

Київський метрополітен відновив роботу після випадку падіння пасажира на колії, повідомляє пресслужба КП.

"Червона лінія! Рух відновлено! Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на колії на станції "Дарниця", - зазначається в повідомленні в твіттері.

Як повідомлялося, рух на червоній лінії був обмежений ділянкою від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" після повідомлення про те, що на станції "Дарниця" пасажир впав під поїзд.

 

 

 

Теги: #метро #київ #рух

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