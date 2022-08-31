Міноборони передало до парламенту пропозиції змін до закону про військовий обов'язок щодо добровільності постановки на військовий облік жінок

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що оборонне відомство передало до парламенту пропозиції змін до закону про військовий обов'язок щодо добровільності постановки жінок на військовий облік.

"Міноборони розробило та передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Наразі працюємо над законопроєктом разом із профільним комітетом Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала Маляр у фейсбуці у середу.

За її словами, у Міноборони "вже неодноразово заявляли, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, і Міноборони або Генштаб не можуть його змінити самостійно, оскільки це повноваження парламенту". "Якщо будуть ухвалені зміни (до закону – ІФ-У) – Міноборони та Генштаб їх виконають", - наголосила заступник міністра.

Вона зазначила, що досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у повні штати у воєнний час свідчить, що на сьогодні у державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

"Водночас для Збройних сил залишається потреба у спеціальностях та спеціалістах з медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок та скоротить перелік оптимальної потреби", - зазначила Маляр.

"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила, лише за її згодою", - додала вона.