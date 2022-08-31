Події

20:14 31.08.2022

Українська армія відбила спроби наступу окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

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Українська армія відбила спроби наступу окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

Сили оборони України в середу успішно відбили спроби наступу російських окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Наголошується, що на бахмутському напрямку окупанти обстріляли об'єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми.

" Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема", - наголошують у Генштабі.

У відомстві зазначають, що на авдіївському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки.

Крім того, загарбники зробили невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка, зазнали втрат і відійшли.

На слов'янському напрямку окупанти обстрілювали позиції Сил оборони у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Завдали авіаційного удару біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

На краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.

"На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав", - підсумували у Генштабі.

 

 

Теги: #наступ #схід #окупанти

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