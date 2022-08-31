Події

17:33 31.08.2022

Ситуація на Херсонщині залишається важкою, тривають активні бойові дії – голова ОВА

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Ситуація на Херсонщині залишається важкою, тривають активні бойові дії – голова ОВА

Збройні сили України продовжують активні бойові дії в Херсонській області, проте ситуація залишається важкою, повідомив голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке", - написав Янушевич у телеграм-каналі в середу.

У свою чергу ЗСУ завдали ударів по чотирьох пунктах управління російських військ. Також українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

"За минулу добу на півдні знищено 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 РСЗВ "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах. ЗСУ вразили чотири транспортні артерії – Каховський, Дар'ївський та два Антонівські мости. За інформацією ОК "Південь", ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання", - зазначено в повідомленні.

Янушевич закликав жителів області не поширювати зайвої інформації про дії українських військових, прогнози та варіанти розвитку бойових подій.

Теги: #херсонщина #бойові_дії

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