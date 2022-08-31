Події

17:21 31.08.2022

Фінляндія закриє до кінця року чотири станції для вантажних перевезень на кордоні з РФ

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Фінляндія закриє до кінця року чотири станції для вантажних перевезень на кордоні з РФ

Залізнична компанія Фінляндії VR Transpoint до кінця 2022 року закриє чотири станції для вантажних перевезень на кордоні з Росією.

"Зміни будуть реалізовані до кінця 2022 року, коли вантажні перевезення на Схід також припиняться", - повідомила ЗМІ старший віце-президент VR Group Лаура Ансахар'ю у середу.

Будуть закриті пункти вантажних перевезень Вайніккала та Іматранкоскі у Південній Карелії, Ніїралу у Північній Карелії та Вартіус у регіоні Кайнуу. Крім того, припиниться виконання деяких завдань, пов'язаних із східним сполученням.

Підготовка до реорганізації залізничного сполучення з Росією розпочалася навесні цього року, після того, як VR Group через вторгнення РФ в Україну та економічні санкції Євросоюзу у відповідь на воєнну агресію Росії в Україні вирішила припинити вантажні перевезення через фінсько-російський кордон.

Теги: #транспорт #росія #закриття #фінляндія

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