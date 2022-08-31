Спілка письменників України виступає за закриття у Києві музею Булгакова й відкриття замість нього музею українського композитора Кошиця

Національна спілка письменників України (НСПУ) виступає за закриття у Києві музею письменника Михайла Булгакова та відкриття замість нього музею українського композитора Олександра Кошиця.

"Секретаріат Національної спілки письменників України заявив про недопустимість функціонування в Києві музею російського письменника М. Булгакова, який ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах", - ідеться у повідомленні пресслужби Спілки письменників.

Натомість Секретаріат НСПУ пропонує створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який проживав у цьому будинку до 1906 року, і "його заслуги як українського культурного діяча є дуже вагомими не лише для України, а й для всього світу".

У свою чергу завідувачка музею Булгакова Людмила Губіанурі заявила, що "перед тим як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займалися протягом своєї багатої історії".

Музей Булгакова розміщений у столиці у будівлі на Андріївському узвозі.