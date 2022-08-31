Події

13:31 31.08.2022

У Бахмуті під завалом приватного житлового будинку виявлено тіло жінки - ДСНС

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У Бахмуті внаслідок російського обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку, під завалами рятувальники виявили тіло однієї людини, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"Сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів міста Бахмута зазнав руйнування приватний житловий будинок", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

О 09:32 рятувальники прибули до місця події.

"У результаті проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт з-під завалів вилучено тіло загиблої жінки", - повідомили у ДСНС.

Від Головного управління було залучено вісім осіб особового складу та одну одиницю техніки.

Теги: #дснс #бахмут

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