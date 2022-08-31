Події

12:23 31.08.2022

Влада думає над створенням державної дистанційної школи – голова комітету ВР

1 хв читати
Влада думає над створенням державної дистанційної школи – голова комітету ВР

В Україні триває обговорення створення єдиної державної дистанційної школи, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Наразі влада думає над тим, щоб створити окрему велику державну дистанційну школу для того, щоб об'єднати не лише тих дітей, які нині перебувають за межами України, які є внутрішньо переміщеними особами, а й щоб об'єднати навіть діаспору, яка є за межами України, щоб вони могли здобувати одночасно й українську освіту, й освіту країни перебування", - сказав Бабак на брифінгу у середу.

За його словами, ідея створення такої школи належить комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, і наразі члени комітету разом із представниками Міністерства освіти і науки України вивчають можливості її створення.

"Думаю, за місяць-два ми вийдемо з якимось рішенням публічно", - сказав Бабак.

Теги: #школа #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 30.08.2022
У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями - Міносвіти

У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями - Міносвіти

14:51 29.08.2022
Шкільний кошик подорожчав на 12% у 2022р.

Шкільний кошик подорожчав на 12% у 2022р.

07:17 28.08.2022
Перші 17 фахівців з безпеки розпочинають свою роботу у громадах України

Перші 17 фахівців з безпеки розпочинають свою роботу у громадах України

16:00 24.08.2022
Кабмін схвалив продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року

Кабмін схвалив продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року

20:16 16.08.2022
Близько 41% закладів освіти України оснащені укриттями та готові до навчання офлайн

Близько 41% закладів освіти України оснащені укриттями та готові до навчання офлайн

13:31 16.08.2022
Міносвіти оновило зміст шкільних навчальних програм через повномасштабну збройну агресію Росії проти України

Міносвіти оновило зміст шкільних навчальних програм через повномасштабну збройну агресію Росії проти України

13:13 16.08.2022
Міносвіти залишило Гоголя та Булгакова у навчальній програмі із зарубіжної літератури, а також "12 стільців" Ільфа і Петрова для додаткового читання

Міносвіти залишило Гоголя та Булгакова у навчальній програмі із зарубіжної літератури, а також "12 стільців" Ільфа і Петрова для додаткового читання

11:10 11.08.2022
Право, філологія та ІТ традиційно мають найбільший попит серед абітурієнтів - Шкарлет

Право, філологія та ІТ традиційно мають найбільший попит серед абітурієнтів - Шкарлет

15:05 08.08.2022
Фонд "Східна Європа" запускає програму "Безпечна школа" з обладнання укриттів у 20 закладах освіти у трьох областях та Києві - президент Фонду

Фонд "Східна Європа" запускає програму "Безпечна школа" з обладнання укриттів у 20 закладах освіти у трьох областях та Києві - президент Фонду

20:48 04.08.2022
У Львові корпус школи збудують за допомогою будівельного 3D принтера

У Львові корпус школи збудують за допомогою будівельного 3D принтера

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти обстріляли центр Харкова, влучили у житловий будинок, є постраждалі

ОСТАННЄ

У Бахмуті під завалом приватного житлового будинку виявлено тіло жінки - ДСНС

Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

Подоляк: На окупованих територіях активізувалися ОЗУ з російських військових і криміналу, на мародерів чекає спеціальна поліцейська операція та неминуча відповідальність

Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА