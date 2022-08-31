Влада думає над створенням державної дистанційної школи – голова комітету ВР

В Україні триває обговорення створення єдиної державної дистанційної школи, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Наразі влада думає над тим, щоб створити окрему велику державну дистанційну школу для того, щоб об'єднати не лише тих дітей, які нині перебувають за межами України, які є внутрішньо переміщеними особами, а й щоб об'єднати навіть діаспору, яка є за межами України, щоб вони могли здобувати одночасно й українську освіту, й освіту країни перебування", - сказав Бабак на брифінгу у середу.

За його словами, ідея створення такої школи належить комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, і наразі члени комітету разом із представниками Міністерства освіти і науки України вивчають можливості її створення.

"Думаю, за місяць-два ми вийдемо з якимось рішенням публічно", - сказав Бабак.