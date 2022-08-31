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12:02 31.08.2022

Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

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Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

Від початку повномасштабної війни від атак російських військ уже постраждали щонайменше 205 культових споруд у 14 областях, повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

"З 24 лютого мінімум 205 релігійних споруд у щонайменше 14 областях України були повністю зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеня внаслідок збройного нападу Російської Федерації: церкви, мечеті, синагоги, освітні й адміністративні будівлі релігійних громад України", - йдеться в повідомленні пресслужби Держетнополітики.

Зазначається, що п'ять із 205 пошкоджених унаслідок атаки РФ споруд - мусульманські, п'ять - юдейські, решта 195 - християнські.

Із них 29 належать протестантським громадам, 20 – Православній церкві України (ПЦУ), чотири – Римо-католицькій церкві (РКЦ), три – Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ), а сім споруд належать Свідкам Єговим.

Згідно з повідомленням, 68% (132 об'єктів) із 195 пошкоджених християнських споруд належать Українській православній церкві (УПЦ).

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд - у Луганській (56) і Донецькій (48) областях, а також на Київщині (34) та Харківщині (25).

З картою пошкоджених і зруйнованих споруд можна ознайомитися за посиланням:

Теги: #війна #держетнополітики #культові_споруди

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