Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито корупційну діяльність посадовців ДСНС за погодження дозвільної документації на об'єкти, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу наголошується, що посадовці ДСНС організували схему отримання прибутків від представників суб’єктів господарювання за погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд, для цього вони вступили у змову з фізичною-особою підприємцем.

"Вони вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за швидке підписання та реєстрацію технічної документації для ведення підприємницької діяльності. Підпис і печатка на дозвільному документі коштувала залежно від площі об'єкта", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, правоохоронці провели понад 50 обшуків у всій Україні.

"Наразі підприємцю повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Службовій особі Центрального апарату ДСНС України та чотирьом службовим особам територіальних підрозділів ДСНС України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди", - уточнюється у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.