Події

11:47 31.08.2022

Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

1 хв читати
Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито корупційну діяльність посадовців ДСНС за погодження дозвільної документації на об'єкти, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу наголошується, що посадовці ДСНС організували схему отримання прибутків від представників суб’єктів господарювання за погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд, для цього вони вступили у змову з фізичною-особою підприємцем.

"Вони вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за швидке підписання та реєстрацію технічної документації для ведення підприємницької діяльності. Підпис і печатка на дозвільному документі коштувала залежно від площі об'єкта", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, правоохоронці провели понад 50 обшуків у всій Україні.

"Наразі підприємцю повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Службовій особі Центрального апарату ДСНС України та чотирьом службовим особам територіальних підрозділів ДСНС України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди", - уточнюється у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

 

Теги: #прокуратура #корупція #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 31.08.2022
У Бахмуті під завалом приватного житлового будинку виявлено тіло жінки - ДСНС

У Бахмуті під завалом приватного житлового будинку виявлено тіло жінки - ДСНС

20:04 30.08.2022
Мешканці Ізюма, яка погодилася на посаду в окупаційній "тимчасовій адміністрації", оголошено про підозру

Мешканці Ізюма, яка погодилася на посаду в окупаційній "тимчасовій адміністрації", оголошено про підозру

16:16 30.08.2022
У Київській області на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн

У Київській області на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн

12:25 30.08.2022
З тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 жителів, зокрема понад 200 дітей – ДСНС

З тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 жителів, зокрема понад 200 дітей – ДСНС

16:55 29.08.2022
На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

15:12 29.08.2022
Затримано доцента кафедри столичного вишу, який організував переправлення через кордон чоловіків призовного віку під виглядом польських студентів

Затримано доцента кафедри столичного вишу, який організував переправлення через кордон чоловіків призовного віку під виглядом польських студентів

15:21 27.08.2022
Кабмін дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в ДСНС

Кабмін дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в ДСНС

14:50 27.08.2022
У Бахмуті через обстріли частково зруйновано житловий будинок, під завалами може бути людина - ДСНС

У Бахмуті через обстріли частково зруйновано житловий будинок, під завалами може бути людина - ДСНС

12:27 27.08.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні постраждали 1110 дітей - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні постраждали 1110 дітей - Офіс генпрокурора

11:41 27.08.2022
Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти обстріляли центр Харкова, влучили у житловий будинок, є постраждалі

ОСТАННЄ

Влада думає над створенням державної дистанційної школи – голова комітету ВР

Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

Подоляк: На окупованих територіях активізувалися ОЗУ з російських військових і криміналу, на мародерів чекає спеціальна поліцейська операція та неминуча відповідальність

Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА