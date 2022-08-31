Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 350 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 31 серпня, сягнули близько 47 тис. 900 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні 20 танків і 18 бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення -1974 і 4312 відповідно.

За добу в Україні було знищено 12 артилерійських систем окупантів, три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), один засіб протиповітряної оборони (ППО) та 19 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1091 артсистему, 285 РСЗВ, 152 засоби ППО, 3236 автомобілів і автоцистерн, 103 одиниці спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 234 літаки та 204 гелікоптери, збито 849 безпілотників і 196 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому та курахівському напрямках", - ідеться у зведенні.