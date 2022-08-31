Події

08:15 31.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, 20 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені влученням ворожих боєприпасів, сталися у Київському (2), Шевченківському (1) районах Харкова, а також у Богодухівському (1), Ізюмському (3), Харківському (2) районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні домоволодіння, офісні приміщення та адміністративні будівлі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, після ранкового масованого артобстрілу центру Харкова у вівторок сталася пожежа у житловій чотириповерхівці. Горів дах на площі 50 кв. м. До ліквідації вогню було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 фахівців особового складу ДСНС.

У результаті ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами опівночі по Київському району Харкова, було поранено 2 особи і почалося відразу дві пожежі в житловому та офісному будинках. У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової чотириповерхівки на площі 30 кв.м., у другому – офіс на 4-му поверсі чотириповерхової офісної будівлі на площі 40 кв.м. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вдалося запобігти значному поширенню вогню та великих збитків. На місці події працювало 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини та близько 40 фахівців особового складу ДСНС.

Через необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки в Харківській області сталося 8 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. В результаті вигоріло понад 5 га сухої рослинності.

Крім того, рятувальники 8 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та чотири рази на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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