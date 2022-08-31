Події

08:11 31.08.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 людини, ще двоє було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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