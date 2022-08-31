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07:39 31.08.2022

Три судна з українською кукурудзою вирушать у середу до Іспанії та Туреччини в рамках чорноморської зернової ініціативи

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Три судна з українською кукурудзою вирушать у середу до Іспанії та Туреччини в рамках чорноморської зернової ініціативи

Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл на вихід трьох суден із кукурудзою в середу з українських портів у рамках стамбульської продуктової угоди, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід трьох суден, що перевозять загалом 107 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування, у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Maran Astronomer (74,5 тонн кукурудзи) і Lady Aillar (27 тис. тонн кукурудзи) вирушать до Іспанії, а Hazar S (5,5 тис. тонн кукурудзи) - до Туреччини.

"Станом на 30 серпня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 1 445 016 тонн. Загалом було дозволено рух 133 суден - 73, які прибувають в українські порти і 61 - виходять із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна

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