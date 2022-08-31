Події

07:35 31.08.2022

Вдячний усім, хто бере участь у перевезенні продовольства з України для боротьби з голодом

1 хв читати
Вдячний усім, хто бере участь у перевезенні продовольства з України для боротьби з голодом

Генсек ООН Антоніу Гутерреш подякував усім причетним до підготовки та відправлення українського продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи для боротьби з голодом.

"Буквально кілька днів тому я спостерігав у дії Всесвітню продовольчу програму. Судно готувалося до відплиття на Африканський Ріг у рамках Чорноморської зернової ініціативи. Я дякую всім, хто брав участь у забезпеченні прибуття цього корабля до Джибуті, який перевозив продукти з України для боротьби з голодом", - написав він у ніч на середу в твіттері.

Як повідомлялося, 30 серпня з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушили одразу шість суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) із 183 тис. тонн української агропродукції.

Як повідомляється на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України у фейсбуці, серед них судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.

 

 

 

Теги: #зерно #експорт #світ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 31.08.2022
З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

07:39 31.08.2022
Три судна з українською кукурудзою вирушать у середу до Іспанії та Туреччини в рамках чорноморської зернової ініціативи

Три судна з українською кукурудзою вирушать у середу до Іспанії та Туреччини в рамках чорноморської зернової ініціативи

12:23 30.08.2022
Зернотрейдер "Прометей" завершив збирання ранніх зернових, намолочено 40 тис. тонн

Зернотрейдер "Прометей" завершив збирання ранніх зернових, намолочено 40 тис. тонн

10:50 30.08.2022
Відразу 6 суден з агропродукцією вирушили з українських портів

Відразу 6 суден з агропродукцією вирушили з українських портів

19:36 27.08.2022
Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції

Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції

13:26 27.08.2022
З портів України вийшли ще три судна із зерновим вантажем - Міноборони Туреччини

З портів України вийшли ще три судна із зерновим вантажем - Міноборони Туреччини

07:53 27.08.2022
З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

07:05 27.08.2022
Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

19:59 26.08.2022
Людство до кінця цього століття стикатиметься з аномальною спекою в кілька разів частіше

Людство до кінця цього століття стикатиметься з аномальною спекою в кілька разів частіше

16:49 25.08.2022
Окупанти вкрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у Луганській області, вивезли до РФ щонайменше 200 тис. тонн

Окупанти вкрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у Луганській області, вивезли до РФ щонайменше 200 тис. тонн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти обстріляли центр Харкова, влучили у житловий будинок, є постраждалі

Активні бойові дії проходять по всій лінії фронту - Зеленський

ОСТАННЄ

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

У Тернопільській області 252 нові випадки COVID-19, одна людина померла

Співробітниця держустанови у Харкові перевіряється на причетність до пропаганди "русского мира"

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині зруйновано 160 навчальних закладів, з яких 19 ущерть

За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА