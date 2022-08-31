Вдячний усім, хто бере участь у перевезенні продовольства з України для боротьби з голодом

Генсек ООН Антоніу Гутерреш подякував усім причетним до підготовки та відправлення українського продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи для боротьби з голодом.

"Буквально кілька днів тому я спостерігав у дії Всесвітню продовольчу програму. Судно готувалося до відплиття на Африканський Ріг у рамках Чорноморської зернової ініціативи. Я дякую всім, хто брав участь у забезпеченні прибуття цього корабля до Джибуті, який перевозив продукти з України для боротьби з голодом", - написав він у ніч на середу в твіттері.

Як повідомлялося, 30 серпня з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушили одразу шість суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) із 183 тис. тонн української агропродукції.

Як повідомляється на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України у фейсбуці, серед них судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.