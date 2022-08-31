Події

07:27 31.08.2022

Окупанти протягом дня обстріляли три прикордонні громади Сумської області

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Окупанти протягом дня обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Упродовж вівторка, 30 серпня, російські окупанти обстрілювали Хотинську, Речківську та Великописарівську громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни обстрілювали території трьох громад області – Хотинської, Речківської та Великописарівської. Зафіксовано 133 прильоти", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, околиці Хотинської та Речківської громад: о 10.00 з території Росії розпочався обстріл із літака, який не перетинав державний кордон України. Випущено 3 ракети.

"Було також 10 прильотів з міномета (120-мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько 11.30 обстріли продовжилися: 12 прильотів з міномета (120-мм), 10 прильотів зі ствольної арти".

Також з 10:20 вівся мінометний обстріл Великописарівської громади. Загалом прилетіло 10 мін.

У Хотинській громаді з 11.03 ворог із мінометів випустив 6 мін. Обстріл продовжився після 13:00 (10 прильотів), після 16:00 (15 мін) та близько 20:00 (12 мін).

"У всіх випадках без постраждалих", – констатував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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