Резніков привітав міністра оборони Туреччини з Днем перемоги, Акар запевнив у продовженні підтримки України

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав із Днем перемоги та Днем Збройних сил Туреччини міністра оборони країни Хулусі Акара, який у розмові запевнив у продовженні підтримки України.

"Міністр оборони України Олексій Резніков зателефонував міністру національної оборони Хулусі Акару та привітав його з Днем перемоги 30 серпня та Днем Збройних сил Туреччини. Міністр Акар подякував своєму колегу і наголосив, що їх підтримка Україні продовжуватиметься", - сказано в повідомленні Міністерства оборони Туреччини в твіттері.