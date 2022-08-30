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20:54 30.08.2022

Резніков привітав міністра оборони Туреччини з Днем перемоги, Акар запевнив у продовженні підтримки України

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Резніков привітав міністра оборони Туреччини з Днем перемоги, Акар запевнив у продовженні підтримки України

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав із Днем перемоги та Днем Збройних сил Туреччини міністра оборони країни Хулусі Акара, який у розмові запевнив у продовженні підтримки України.

"Міністр оборони України Олексій Резніков зателефонував міністру національної оборони Хулусі Акару та привітав його з Днем перемоги 30 серпня та Днем Збройних сил Туреччини. Міністр Акар подякував своєму колегу і наголосив, що їх підтримка Україні продовжуватиметься", - сказано в повідомленні Міністерства оборони Туреччини в твіттері.

 

 

 

Теги: #міноборони #туреччина #вітання

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