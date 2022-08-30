Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь

Російські окупанти у вівторок обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь, жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Влучили по Червоногригорівській, Марганецькій громаді та по Нікополю. У Марганецькій ТГ рятувальники виявили воронки від снарядів. На щастя, руйнувань житлових будинків або об'єктів інфраструктури не сталося. Жертв немає. Що стосується Криворіжжя – там під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада". Місцеві жителі не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

В решті районів Дніпропетровської області день пройшов спокійно. Ситуація на рубежах області контролюється Збройними Силами України.