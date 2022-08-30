Події

20:26 30.08.2022

Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь

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Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь

Російські окупанти у вівторок обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь, жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Влучили по Червоногригорівській, Марганецькій громаді та по Нікополю. У Марганецькій ТГ рятувальники виявили воронки від снарядів. На щастя, руйнувань житлових будинків або об'єктів інфраструктури не сталося. Жертв немає. Що стосується Криворіжжя – там під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада". Місцеві жителі не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

В решті районів Дніпропетровської області день пройшов спокійно. Ситуація на рубежах області контролюється Збройними Силами України.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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