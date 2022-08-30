У Генштабі закликали утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України - лише військове керівництво володіє повною інформацією

У Генеральному штабі Збройних сил України закликали всіх, хто пов'язує свою роботу з інформацією та позиціонує свою діяльність як публічну, утриматися від домислів та не давати оцінок діям ЗСУ та Силам оборони України, наголосивши, що тільки військове керівництво володіє повною інформацією про обстановку на передових позиціях.

"Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою: закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що лише військове керівництво має всю повноту інформації про обстановку на передових позиціях, тому саме військові посадові особи можуть надавати відповідну інформацію.

Також у ЗСУ наголосили на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, жонглювання військовою термінологією та спроб "продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози".

"Так само неприпустима практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, зокрема офіційних, надання цим заявам різного забарвлення та трактування їх на власний розсуд. Головне правило – про військові дії, їх перебіг, наслідки та результати повідомляють Збройні сили України!", - заявили у ЗСУ.

У Генштабі закликали й надалі вірити у військових, не ставити під сумнів дії командирів та не слугувати додатковим інструментом у руках російської пропаганди.