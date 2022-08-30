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19:15 30.08.2022

Кабмін встановив дотації аграріям для відновлення насосних станцій

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Кабмін встановив дотації аграріям для відновлення насосних станцій

Кабінет Міністрів України встановив порядок використання бюджетних коштів для надання держпідтримки організаціям водокористувачів, завдяки якій вони зможуть відновити насосну інфраструктуру, одержувану в користування в рамках проведеної в Україні реформи меліоративних систем.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

"Змінами передбачено механізм надання держпідтримки... для відновлення переданих у власність непрацюючих насосних станцій та/або насосних станцій, показники продуктивності яких нижче визначеного Кабміном рівня. Визначено також процедури подання документів, їх розгляду комісією, ухвалено рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів", - зазначається в повідомленні.

Крім того, 30 серпня Уряд ухвалив постанову, що визначає рівні продуктивності зрошувальних та осушувальних насосних станцій за їх фактичною та енергетичною продуктивністю. Відомості про рівні продуктивності встановлюються за допомогою вимірювальних приладів, а також уточнюються за техпаспортами цих насосних станцій.

Це зроблено для можливості виділити аграріям і організаціям водокористувачів, які використовують меліоровані землі, право на бюджетну дотацію на передану їй у власність насосну станцію у разі, якщо її продуктивність нижче встановленого Кабміном рівня.

Як повідомлялося, Верховна Рада в травні 2022 року ухвалила в цілому законопроєкт №5202-д, що визначає юридичний статус організацій водокористувачів (ОВК) і порядок їх створення і функціонування, що дозволило об'єднанням аграріїв використовувати меліоративні мережі, що перебувають в державній і комунальній власності, і залучати інвестиції в їх модернізацію і розвиток.

Проєкт закону визначає правовий статус ОВП як юридичних осіб з неприбутковим статусом, її засновниками та членами можуть бути виключно власники та користувачі земельних ділянок с/г призначення. При цьому ОВК зобов'язана прийняти в члени будь-якого водокористувача з території свого обслуговування і має надавати послуги водокористувачам з території обслуговування, які не є членами ОВК.

 

Теги: #кабмін #держпідтримка #меліорація

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