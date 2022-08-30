СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка під виглядом добробата викрадала людей у Львівській області

Служба безпеки України під час спецоперації у Львівській області знешкодила злочинну організацію, що тероризувала і залякувала жителів під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони.

"Встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі та тортур людей. Також зловмисники намагалися займатися рекетом через штучно створені конфліктні ситуації. До складу злочинної організації входило більше шести місцевих жителів. За даними слідства, вони займалися вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство і погрози фізичної розправи", - повідомляється на сайті СБУ у вівторок.

Співробітники СБУ затримали організатора та активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей у потерпілого.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри щодо чч.1 та 2 ст.255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває слідство щодо притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Крім того, перевіряється причетність затриманих до скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів.