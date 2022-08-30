Кабмін ініціює санкції проти деяких представників РПЦ, зокрема патріарха Кирила

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони застосувати санкції проти глави російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) та інших представників РПЦ.

"Кабінет Міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на десять років проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників. Відповідне розпорядження уряд прийняв на своєму засіданні 30 серпня. Список ще розгляне Рада національної безпеки і оборони України та президент України. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти аби ввести такі ж санкції в інших країнах", - ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Окрім Гундяєва, пропонується запровадити санкції проти керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Григорія Алфєєва), його заступника протоієрея Миколи Балашова, митрополита Псковського та Порховського РПЦ Тихона (Георгія Шевкунова), архієпископа Сиктивкарського та Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Павла Волочкова).

Пропонується також запровадити санкції проти протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Артемія Владімірова; митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова; російського православного богослова, педагога та публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії та семінарії Олексія Осипова.

Згідно з повідомленням, санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співпраці, анулювання офіційних візитів.