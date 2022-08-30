Тренувальна місія ЄС для ЗСУ отримала "зелене світло" міністрів оборони Євросоюзу

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу досягли політичних домовленостей розпочати роботу над створенням для української армії тренувальної місії ЄС.

Про це у вівторок в Празі після закінчення неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС, в якому також прийняв за допомогою відеозв'язку глава оборонного відомства України Олексій Резніков, повідомив на пресконференції високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики оборони Жозеп Боррель.

"Він розповів нам про останні події на місцях і про найбільш термінові потреби української армії. Ми повинні реагувати на ці потреби. Ми одностайно домовилися щодо цього. Європейський Союз єдиний у своїй підтримці Україні, і держави-члени залишаються готові продовжувати підтримувати так довго, скільки це буде потрібно і так багато, скільки це необхідно", - позначив він позицію Європейського Союзу.

При цьому високий представник деталізував, що "потреби не завжди стосуються поставок і військового обладнання, потрібна також реновація їхніх Збройних сил". "Це не тільки про війну, а й про те, як вони ведуть цю війну, про навчання і підготовку солдатів, підготовку військової структури. У цьому сенсі є багато ініціатив. Ці потреби - значні, і ми повинні гарантувати широке охоплення цих зусиль. Всі держави-члени погодилися в цьому сенсі і щодо початку роботи, яка необхідна, щоб визначити параметри для місії військової допомоги ЄС для України", - оголосив Боррель.

Він пояснив, що сьогодні офіційно рішення не приймалося, оскільки це було неформальне засідання. "Це було не про ухвалення рішення, але про рішення почати підготовчу роботу (над місією), яка охоплює контакти з українцями з одного боку, і визначає законодавчі параметри для того, щоб визначити концепцію надзвичайного управління (місією). Цілком очевидно, що ми повинні бути швидкими і амбітними, щоб продемонструвати додаткову цінність і гнучкість, що ґрунтується на потребах Збройних сил України. Тому міністр оборони України представив нам список тренувальних заходів на різних рівнях, в різних часових перспективах - короткострокових, середньострокових і довгострокових, які їм потрібні", - деталізував Боррель.