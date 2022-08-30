У Київській області на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн

Правоохоронці Київської області виявили понад 5 тонн незаконно видобутого бурштину вартістю 12,5 млн грн, повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"За процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, незаконного видобутку корисних копалин та підробки документів (ч.2 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 358). Під час досудового розслідування виявлено понад 5 тонн каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн. Його незаконно добували на території України і намагалися переправити за кордон", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що зазначене майно було вилучено та заарештовано.

"З метою наповнення державного бюджету та подальшої підтримки Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ, прокурори звернулися до суду з клопотанням про його конфіскацію в дохід держави", - наголосили в прокуратурі.

Там додають, що судом визнано обґрунтованим клопотання прокурора про спеціальну конфіскацію майна та ухвалено рішення про його стягнення в дохід держави.