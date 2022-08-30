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15:24 30.08.2022

Понад третина українських біженців, які перебувають закордоном, планують повернутися додому, щойно там буде безпечно перебувати – соцопитування

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Понад третина українських біженців, які перебувають закордоном, планують повернутися додому, щойно там буде безпечно перебувати – соцопитування

Понад третина (36%) українських біженців, які перебувають закордоном, планують повернутися в Україну після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати, свідчать результати соціологічного опитування "Настрої та оцінки українських біженців", яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 липня до 25 серпня 2022 року.

Так, у пресрелізі з результатами опитування зазначено, що, даючи відповідь про наміри повернення в Україну, 36% респондентів висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, буде безпечно перебувати.

Ще 35% респондентів планують повернутися в Україну відразу після закінчення війни, 13% - через рік або через декілька років після закінчення війни, 7% - після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися додому (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%).

Водночас найчастіше планують повернутися найближчим часом жителі Західного (18%) та Центрального (15%) регіонів, тоді як серед біженців зі Східного та Південного регіонів лише 6%. Останні частіше висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що у місцевості, де вони жили, буде безпечно перебувати (серед біженців зі Східного регіону – 41%, Південного – 48%).

88% респондентів, які планують повертатися в Україну, відповіли, що після повернення мають намір оселитися в тій самій області, де проживали до війни, 7% - що планують оселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

81% респондентів відповіли, що працювали до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, лише 11% упевнені, що після повернення працюватимуть там само, де й працювали раніше, ще 34% сподіваються на це, 12% сподіваються знайти іншу роботу, а 36% ще не знають, де працюватимуть і чи вдасться знайти роботу.

Соціологічне онлайн-опитування "Настрої та оцінки українських біженців" проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 липня до 25 серпня 2022 року. Респондентів відбирали методом "снігової кулі" і через розміщення звернень щодо участі в опитуванні у фейсбук-групах, які об'єднують представників української спільноти та біженців у різних країнах (методом self selected sample).

Було опитано 511 громадян України віком від 18 років, які після початку повномасштабної російської агресії виїхали з України через військові дії до 30 країн світу. Найбільше серед опитаних біженців тих, що перебувають на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особу було опитано в інших країнах Європейського Союзу, 63 – у країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

Теги: #опитування #центр_разумкова #біженці

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