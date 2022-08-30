Міненерго України підтвердило прибуття місії МАГАТЕ до Києва

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва, повідомили у Міністерстві енергетики.

"Так, місія МАГАТЕ вже у Києві", – сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Міненерго у вівторок.

Водночас у відомстві не повідомили про подальші плани місії "з міркувань безпеки".

Як повідомлялося, речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що місія МАГАТЕ має прибути до Києва у понеділок увечері, а найближчими днями розпочати роботу безпосередньо на окупованій російськими військами Запорізькій атомній станції.