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12:12 30.08.2022

ОЕСР має стати одним із ключових гравців у повоєнному відновленні України - Єрмак

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ОЕСР має стати одним із ключових гравців у повоєнному відновленні України - Єрмак

Міжнародна Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) має стати одним із ключових гравців у повоєнному відновленні України, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"ОЕСР бере участь у відновленні України, у так званому новому Плані Маршалла, тому її досвід та можливості – надзвичайно цінні для нас, унікальні для повоєнного відновлення. ОЕСР має виступати як один із ключових міжнародних гравців у відновленні України", – заявив Єрмак, виступаючи під час політичної дискусії Організації економічного співробітництва та розвитку, мета якої проаналізувати прогрес України в боротьбі з корупцією, шахрайством та оцінити просування у виконанні вимог щодо вступу в ЄС.

Як зазначив глава Офісу президента, повоєнна Україна має стати привабливою для міжнародних інвесторів.

"Ми робимо все, щоб довіра до України зростала... Нам важливі інвестиції. Інвесторам важливо знати, що їхні законні права та інтереси тут будуть захищені. Наші державні інституції мають викликати довіру в інвесторів. Тому нам важливо не просто відновлювати Україну. Наша мета – побудувати успішну та комфортну Україну з динамічною та розвиненою економікою, найкращими світовими стандартами та вдосконаленим законодавством", - сказав він.

Єрмак наголосив, що Україна активно працює над посиленням своїх антикорупційних інституцій, тому статус учасника та членство в робочій групі боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР є надзвичайно важливим.

Він також звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням сприяти швидкій інтеграції України до ОЕСР та міжнародної робочої групи з питань хабарництва.

Теги: #відновлення #оеср #єрмак

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