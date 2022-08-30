Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами у вівторок уранці, за уточненими даними, загинуло п’ятеро мирних жителів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. П’ятеро загиблих та семеро поранених", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок ранкового обстрілу загинуло щонайменше 4 людини і стільки ж отримали поранення.