Події

10:57 30.08.2022

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами у вівторок уранці, за уточненими даними, загинуло п’ятеро мирних жителів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Уточнена інформація щодо постраждалих на цю хвилину. П’ятеро загиблих та семеро поранених", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок ранкового обстрілу загинуло щонайменше 4 людини і стільки ж отримали поранення.

 

Теги: #харків #війна #обстріли

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