Секретар Запорізької міськради підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя.

"Зафіксовано ворожі удари по околицях одного з районів міста", - написав Куртєв у телеграм-каналі в ніч проти вівторка.

Він зазначив, що наразі відомостей про жертв і постраждалих немає. Інформація потребує додаткового уточнення.

"Прошу всіх зберігати спокій і не нехтувати повідомленнями про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосив він.