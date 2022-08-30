Події

07:15 30.08.2022

Секретар Запорізької міськради підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя

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Секретар Запорізької міськради підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв підтвердив ворожі удари по одному із районів Запоріжжя.

"Зафіксовано ворожі удари по околицях одного з районів міста", - написав Куртєв у телеграм-каналі в ніч проти вівторка.

Він зазначив, що наразі відомостей про жертв і постраждалих немає. Інформація потребує додаткового уточнення.

"Прошу всіх зберігати спокій і не нехтувати повідомленнями про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #рф #запоріжжя #удари

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