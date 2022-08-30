Події

06:49 30.08.2022

Російським військовим настав час тікати

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Російським військовим настав час тікати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна відповідальна особа не повідомить конкретики про військові плани, але наголосив, що російським військовим настав час тікати.

"Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

"Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, доки не звільнять усе, що належить Україні", - сказав також президент.

За його словами, "це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів".

Він повідомив також, що в понеділок провів наради з військовими, представниками військово-промислового сектора. "Важливі наради, важлива тематика, але озвучувати її неправильно. Результат з часом бачать усі, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це продовжимо", - сказав він.

Теги: #рф #військові #зеленський

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