Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодна відповідальна особа не повідомить конкретики про військові плани, але наголосив, що російським військовим настав час тікати.

"Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

"Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, доки не звільнять усе, що належить Україні", - сказав також президент.

За його словами, "це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів".

Він повідомив також, що в понеділок провів наради з військовими, представниками військово-промислового сектора. "Важливі наради, важлива тематика, але озвучувати її неправильно. Результат з часом бачать усі, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це продовжимо", - сказав він.