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06:42 30.08.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,66 тис. цивільних, іще 8,06 тис. поранені – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,66 тис. цивільних, іще 8,06 тис. поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, на 28 серпня становили 13718 цивільних (тижнем раніше – 13477), зокрема 5663 загиблих (5587), повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 2195 чоловіків, 1512 жінок, 178 хлопчиків і 149 дівчаток, тоді як стать 38 дітей та 1591 дорослого поки що не вдалося встановити.

Серед 8055 поранених – 239 хлопчиків та 177 дівчаток, а також 207 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 21 серпня загинули троє дітей і ще 13 були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім - лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3182 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 681, у травні – до 462, у червні – до 368 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинули 342 людини, а за чотири тижні серпня – 268, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня та травня – відповідно 1029 та 1016, проте нижчою, ніж у квітні та березні, – відповідно 1254 та 2400. Від початку серпня поранені 795 осіб.

Згідно зі зведенням, за чотири тижні серпня від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померли 262 людини та ще 751 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни загинули шестеро та були поранені 44 особи (5% загальних втрат).

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 21 серпня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

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