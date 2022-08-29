Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликає громадян зберігати спокій та не поширювати публічно інформацію про дії ЗСУ на Півдні України.

"Обговорювати події на фронті вважається трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція. Вона вимагає тиші, і військові вітають саме таке наше ставлення. Адже саме у тиші найкраще чути, як дихає ворог, як він нервує", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання щодо ситуації у південних областях України.

Вона також зазначила, що "незакінченою роботою ніхто не хвалиться" і пообіцяла відзвітувати про успіхи ЗСУ, щойно це стане можливим.

"Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця. Як тільки результати будуть вартими і будуть гарантувати безпеку тих, хто за ними стоїть. Ми обов'язково відзвітуємо", - наголосила Гуменюк.

При цьому, за її словами, українські військові розуміють, що суспільству "дуже хочеться позитивних новин, тож ці новини не змогли втримати". "Але закликаємо більше їх не розголошувати, почекати. Адже після такого проголошення до Миколаєва прилетіло дуже багато ракет", - підсумувала вона.