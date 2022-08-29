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20:20 29.08.2022

Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК

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Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив послу Туреччини в Україні Ягмуру Ахмету Гюльдере стурбованість української сторони у зв'язку з наявною інформацією про перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном "Sparta II" з Сирії в РФ через протоку Босфор зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ-2.

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, посла Туреччини було запрошено до МЗС України у п'ятницю. Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України стосовно порушеного питання.

"Заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції. Микола Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном "Sparta II" через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни", - йдеться у повідомленні.

Точицький висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

 

 

Теги: #рф #судно #туреччина #протоки

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