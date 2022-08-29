Події

19:28 29.08.2022

Місія МАГАТЕ сьогодні має прибути до Києва, розпочне роботу на ЗАЕС найближчими днями

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Місія МАГАТЕ сьогодні має прибути до Києва, розпочне роботу на ЗАЕС найближчими днями

Місія МАГАТЕ для візиту на тимчасово окуповану російськими агресорами Запорізьку АЕС у складі 14 міжнародних експертів прибуде до Києва вже у понеділок, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Делегація міжнародних атомників вже вирушила з Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС найближчими днями", - йдеться в офіційному коментарі Ніколенка, оприлюдненому на сайті дипвідомства.

За словами спікера, місія, яку очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, під час роботи на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист станції, ядерна безпека та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Позиція України чітка: окупація ЗАЕС з боку російських військ і ввезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів у порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що, як раніше наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія має негайно демілітаризувати об'єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатома і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.

"Розраховуємо, що МАГАТЕ відіграє важливу роль у досягненні цієї мети", - підсумував речник МЗС.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі. Має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

 

 

 

 

Теги: #магате #місія #заес

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