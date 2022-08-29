Відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу Миколаєва - мер

Двоє жителів Миколаєва загинули, п'ятеро дістали поранень унаслідок обстрілу російськими військами міста в понеділок удень, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Інформація станом на 16.30. Є влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники", - написав Сенкевич у телеграмі.

Він також нагадав, що повітряна тривога триває, і закликав жителів міста бути дуже обережними, не виходити на вулицю без потреби.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про загиблого перехожого та цивільних, які перебували в житлових будинках, унаслідок російського обстрілу, не уточнивши їх кількість.