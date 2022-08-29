Події

17:01 29.08.2022

Окупанти обстріляли Слов'янськ зі ствольної артилерії, зруйновано приватний будинок, постраждалих немає – мер

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Російські окупанти в понеділок обстріляли Слов'янськ зі ствольної артилерії, внаслідок чого в місті було зруйновано приватний будинок, пошкоджено кілька багатоповерхових будівель, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десяти потужних вибухів у центрі. Швидше за все, працювала ствольна артилерія. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Декілька загорянь. Зруйновано приватний будинок. На щастя, без постраждалих і без жертв", - написав Лях у фейсбуці.

За його словами, пошкодження, завдані під час обстрілу, уточнюються. Наразі обстріл триває.

"Небезпечно скрізь! Тому без потреби не виходьте з приміщень. Пам'ятайте про можливість евакуюватися!", - підсумував він.

 

Теги: #війна #словянськ #обстріли

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