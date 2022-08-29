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16:52 29.08.2022

Зеленський: Росія – перший терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою

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Зеленський: Росія – перший терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою

Росія своїми діями на Запорізькій АЕС залякує українців і європейців, заявив у понеділок президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії.

"Мета та сама - залякувати українців, залякувати європейців, увесь світ. Залякувати і примушувати. Для того, щоб російські пропагандисти та посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу й нібито на цього когось іншого треба впливати. Треба домовлятися з Кремлем заради цього", - сказав він.

"Вдумайтеся: Росія – єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою", - заявив президент, додавши: "І який послідовно робить усе, щоб Європа дивилася, а куди вітер може понести цю радіацію?"

За словами Зеленського, "в російського керівництва своєрідна бандитська логіка – вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитися про їх вирішення. А бандит за це щось отримає".

"Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей", - заявив він.

Теги: #заес #зеленський

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