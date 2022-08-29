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13:55 29.08.2022

На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації у разі потреби, але наразі підстав для неї немає - Синєгубов

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На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації у разі потреби, але наразі підстав для неї немає - Синєгубов

Наразі підстав для обов'язкової евакуації населення з території Харківської області немає, але плани її проведення у разі потреби розробляють, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"По-перше, це планова підготовка, яку ми проводимо постійно з урахуванням військової обстановки. І, по-друге, це підготовка до зими: враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми маємо передбачити евакуацію з територій, що прилягають до лінії зіткнення, та міста Харкова. Це планові заходи, до яких ми маємо бути готові", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що основою обов'язкової евакуації може бути небезпека оточення міста або висока ймовірність того, що населений пункт потрапить до зони активних бойових дій.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що обов'язкова евакуація планується з частини територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: #евакуація #підготовка #харківська_область

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