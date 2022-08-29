Події

12:51 29.08.2022

G7 вітає поїздку експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

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G7 вітає поїздку експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Експертна група G7 вітає візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який, як очікується, відбудеться цього тижня, йдеться у заяві, оприлюдненій у понеділок.

"Експертна група G7 з нерозповсюдження зброї вітає місію МАГАТЕ для вирішення проблем ядерної безпеки та гарантій, про яку генеральний директор Гроссі оголосив 29 серпня 2022 року. Ми також вітаємо зусилля генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо надання необхідної підтримки цій місії", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті G7.

"Співробітники МАГАТЕ повинні мати своєчасний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів на території України, а також можливість безпосередньо спілкуватися з персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів. Самі об'єкти повинні мати можливість функціонувати без загроз та тиску", - наголошується у ній.

Раніше Гроссі повідомив, що делегація агентства вирушить на Запорізьку АЕС цього тижня. Він зазначив, що "місія підтримки та допомоги ЗАЕС уже в дорозі".

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі. Має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі Запорізька область України частково перебуває під окупацією військ країни-агресора Росії.

Теги: #магате #g7 #заес

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