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11:42 29.08.2022

Нардепи пропонують заборонити в судових рішеннях розголошення місця розташування в/ч

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Нардепи пропонують заборонити в судових рішеннях розголошення місця розташування в/ч

Народні депутати України пропонують заборонити в судових рішеннях розголошення відомостей про місцерозташування військових частин.

Відповідний законопроєкт №7708 про внесення зміни до статті 7 закону України "Про доступ до судових рішень" щодо нерозголошення відомостей про місця розташування військових частин та іншої інформації група нардепів зареєструвала у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити закон "Про доступ до судових рішень" новим пунктом, згідно з яким у текстах судових рішень, розміщених на офіційному вебпорталі судової влади (у Єдиному державному реєстрі судових рішень) або офіційно оприлюднених, не можуть міститися відомості про адреси розташування та найменування військових частин, інша інформація, що дає змогу ідентифікувати місця несення служби військовослужбовцями Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, державних спеціальних служб транспорту та служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Такі відомості у судових рішеннях відповідно до чинного закону замінюються буквеними чи цифровими позначеннями.

Теги: #законопроект #заборона #адреса #вч

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