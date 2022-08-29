Події

10:34 29.08.2022

Передано до суду справу за обвинуваченням директора Russia Today за заклики до геноциду українців

2 хв читати
Передано до суду справу за обвинуваченням директора Russia Today за заклики до геноциду українців

Служба безпеки України завершила досудове розслідування за обвинуваченням директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, повідомляє СБУ.

"Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у понеділок.

У повідомленні наголошується, що слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю та існування України як самостійної та суверенної держави.

"У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!" - наводять приклад в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, директор Russia Today поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи, в яких переконував глядачів у доцільності проведення так званої спеціальної військової операції на території України.

"Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду", - йдеться у повідомленні СБУ.

Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #суд #директор #russia_today

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 26.08.2022
Прокуратура передала до суду справу військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе Чернігівської області

Прокуратура передала до суду справу військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе Чернігівської області

07:10 17.08.2022
На Черкащині передали до суду справу росіянки, яка поширювала матеріали на підтримку російської агресії

На Черкащині передали до суду справу росіянки, яка поширювала матеріали на підтримку російської агресії

19:31 16.08.2022
На Одещині засудили двох чоловіків за спробу незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного

На Одещині засудили двох чоловіків за спробу незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного

15:42 15.08.2022
Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

07:05 06.08.2022
Директорка української Amnesty International Покальчук заявила про звільнення з посади

Директорка української Amnesty International Покальчук заявила про звільнення з посади

16:30 05.08.2022
Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

21:00 04.08.2022
Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

14:40 02.08.2022
Правоохоронці передали до суду справу Курченка, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

Правоохоронці передали до суду справу Курченка, якого обвинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 3,1 млрд грн

10:41 02.08.2022
Правоохоронці передали до суду справу ексчиновника Секретаріату Кабміну, підозрюваного у держзраді

Правоохоронці передали до суду справу ексчиновника Секретаріату Кабміну, підозрюваного у держзраді

19:30 29.07.2022
Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

ЗСУ влучили у склади та військову частину росіян в окупованому Херсоні

ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

Радник голови Херсонської ОВА: З'явилася інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа Олексія Ковальова

Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС

ОСТАННЄ

Зеленський нагородив світових політиків, бізнесменів, артистів та журналістів

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

ЗСУ влучили у склади та військову частину росіян в окупованому Херсоні

Кабмін України розширює можливості для ветеранського підприємництва

Ворог обстріляв один із районів Слов'янська, є проблема з постачанням електроенергії

ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

У результаті ранкового ракетного удару по Харкову поранено мирного жителя, за добу із пораненнями госпіталізовано ще двох

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 379 дітей, поранено – 735

В акваторії порту тимчасово окупованого Бердянська утворилася пляма з нафтопродуктів

Пасажирські поїзди на західному напрямку прямують із затримкою через сходження вантажних вагонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА