Передано до суду справу за обвинуваченням директора Russia Today за заклики до геноциду українців

Служба безпеки України завершила досудове розслідування за обвинуваченням директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, повідомляє СБУ.

"Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у понеділок.

У повідомленні наголошується, що слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю та існування України як самостійної та суверенної держави.

"У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!" - наводять приклад в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, директор Russia Today поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи, в яких переконував глядачів у доцільності проведення так званої спеціальної військової операції на території України.

"Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду", - йдеться у повідомленні СБУ.

Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.