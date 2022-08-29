ЗСУ влучили у склади та військову частину росіян в окупованому Херсоні

Українські військові вночі влучили у склади та військову частину росіян у тимчасово окупованому Херсоні, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. Прильоти по складах і прямо у військову частину рашистів у Херсоні", - написав він у фейсбуці.

У телеграм-каналах уранці у понеділок повідомляють ще й про влучення у винзавод у Херсоні, де окупанти також організували базу для військових. Офіційного підтвердження наразі немає.