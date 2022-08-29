Ворог завдав чотири ракетні удари по військовому об'єкту в Сарнах

Увечері в неділю ворог завдав 4 ракетні удари по військовому об'єкту в м.Сарни Рівненської області, серед людей жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні ввечері ворогом було завдано чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури у місті Сарни на Рівненщині. Обійшлося без людських жертв. Ударною хвилею також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів – це житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні", - розповів Коваль у відеозверненні у телеграм-каналі.

Глава ОВА зазначив, що у понеділок усі наслідки ракетного удару будуть усунуті.