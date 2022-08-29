Радник голови Херсонської ОВА: З'явилася інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа Олексія Ковальова

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що з'явилася інформація про вбивство екснародного депутата, колаборанта Олексія Ковальова.

"Херсонщина. З'явилася інформація, що в Залізному Порту вбито екснардепа, зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого міністра повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча відразу видалили", - написав Хлань на сторінці Фейсбуку у неділю ввечері.