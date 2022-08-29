Події

08:09 29.08.2022

До Місяця стартує американська місія "Артеміда-1"

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До Місяця стартує американська місія "Артеміда-1"

Американська надважка ракета-носій SLS (Space Launch System) із космічним кораблем Orion ("Оріон"), який повинен у тестовому безпілотному режимі здійснити політ до Місяця в рамках місії Artemis 1 ("Артеміда-1"), у понеділок стартує з космодрому у Флориді, повідомляє NASA.

Запуск мають намір здійснити у двогодинне часове вікно, яке відкривається о 08:33 за часом Східного узбережжя США (15:33 за Києвом) зі стартового майданчика 39B космічного центру імені Кеннеді.

У рамках тестової місії Artemis 1 космічний корабель Orion у непілотованому режимі попрямує до Місяця, на орбіті якого він буде кілька тижнів. Потім корабель повернеться до Землі. Уся місія триватиме 42 дні. Капсула Orion, що спускається, повинна буде приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії 10 жовтня.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

Ракета-носій SLS, розроблена корпорацією Boeing, наразі є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн.

За задумом американського космічного агентства, у 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен здійснити обліт природного супутника Землі. Після виконання тривалого космічного польоту корабель Orion, що спускається, з астронавтами приводниться в Тихому океані. У рамках місії Artemis 3, яка зараз планується на 2025 рік, американські астронавти мають висадитися на поверхню Місяця.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення через 53 роки після останньої місії американських астронавтів на місячну поверхню, будівництво близькомісячної станції та підготовка умов для можливої колонізації Місяця в майбутньому.

За даними американських експертів товариства The Planetary Society, NASA розробляло ракету-носій SLS і космічний корабель Orion упродовж 17 років. На ці цілі агентство витратило близько 50 млрд доларів.

 

 

Теги: #сша #ракета #місяць

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