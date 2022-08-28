Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться на Донбас.

"Щороку в останні вихідні літа у нашій державі відзначалися два свята – День міста Донецьк і День шахтаря. У 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька", - сказав він у традиційному відеозверненні в неділю ввечері.

"А цього року всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним із найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найшанованіших професій", - зазначив Зеленський.

За його словами, "зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований".

"Але Україна повернеться. Обов'язково. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці та благополучно. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його у Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов'я, у всіх районах, що перебувають під російською окупацією: Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І обов'язково – у Криму. Україна все пам'ятає", - заявив президент.