Події

20:15 28.08.2022

П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

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П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

Туристичний автобус впав із урвища в провінції Бурса на північному заході Туреччини, повідомляють у неділю турецькі ЗМІ.

П'ятеро людей загинули, ще 38 отримали травми. Серед жертв – водій автобуса.

За даними турецьких ЗМІ, екскурсійний автобус прямував із провінції Кютаг'я до муніципалітету Муданья в Бурсі. Інформації про те, громадяни яких країн перебували в автобусі, не надходило.

Поліція розпочала розслідування причин автокатастрофи.

 

 

Теги: #дтп #жертви #туристи

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