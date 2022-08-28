П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

Туристичний автобус впав із урвища в провінції Бурса на північному заході Туреччини, повідомляють у неділю турецькі ЗМІ.

П'ятеро людей загинули, ще 38 отримали травми. Серед жертв – водій автобуса.

За даними турецьких ЗМІ, екскурсійний автобус прямував із провінції Кютаг'я до муніципалітету Муданья в Бурсі. Інформації про те, громадяни яких країн перебували в автобусі, не надходило.

Поліція розпочала розслідування причин автокатастрофи.